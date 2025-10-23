NewsCalcioRassegna Stampa

Una serie di concause nel crollo del Napoli, una su tutte: il peso delle assenze

By Emilia Verde
Il Napoli dovrà riprendersi da una brutta sconfitta, quella col PSV per 6-2, ma è la terza di questa stagione, che può derivare, come le altre, da una serie di concause. Il Corriere dello Sport scrive: “Le responsabilità del crollo, inaugurato con il Milan e completato con il Psv attraverso 3 sconfitte nelle ultime 5 partite, sono collettive ed estendono le ombre a tutti i livelli: la novità tattica, il calo di qualche senatore, il peso delle assenze da Lukaku in giù, il logorio psicofisico, la gestione della preparazione, l’innesto dei nove acquisti e lo scarso apporto di almeno sette su nove. Con tracce di malumori personali impensabili fino a poco fa. Il Napoli non è più l’icona del concetto di squadra”.

