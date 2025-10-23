Adnkronos News

Telefonata tra Sangiuliano e sua moglie Federica Corsini in onda a ‘Report’, il Garante della Privacy sanziona la Rai

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Il Garante per la protezione dei dati personali ha irrogato e notificato alla Rai (Radio Televisione Italiana Spa) la sanzione di 150mila euro per la violazione di alcune disposizioni del Codice della Privacy, del Gdpr e delle Regole deontologiche relative ai dati personali nell’esercizio della professione giornalistica. ''La sanzione si riferisce al procedimento, avviato nel dicembre 2024 e definito in esito a completo contraddittorio, riguardante la diffusione di un audio relativo a una conversazione telefonica tra Gennaro Sangiuliano e sua moglie Federica Corsini, mandato in onda l’8 dicembre 2024 nel corso della trasmissione Report, di cui la Rai è editore'', si legge nella nota del Garante. ''Sempre nel corso della riunione di oggi, ma nell’ambito di altro procedimento, il Garante ha dichiarato infondato il reclamo di Sangiuliano nei confronti di alcune testate giornalistiche per il contenuto di articoli che avrebbero violato la propria sfera personale e privata'', prosegue la nota. 
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Ucraina-Russia, Putin a Trump: “Le sanzioni Usa al nostro petrolio sono un atto…

Adnkronos News

Messi, nessun ritiro: l’argentino rinnova con l’Inter Miami

Adnkronos News

Piano Mattei, Lazzarelli (Confcommercio): “Significa formare persone nel luogo…

Adnkronos News

In Manovra tagli alle metro di Roma, Milano e Napoli: via 50 milioni alla linea C…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.