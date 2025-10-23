NewsCalcioNapoli

Stangata per i tifosi di Pisa e Verona: tre mesi senza trasferte! Scaligeri out a Napoli

Stangata per le tifoserie di Pisa e Verona: tre mesi senza trasferte. La misura è stata ufficializzata nella giornata di ieri dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in seguito ad un confronto con l’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive. 

Stando a gazzetta.it, alla base del provvedimento ci sono i duri scontri fra gli ultras pisani e quelli veronesi avvenuti sabato scorso in terra toscana, prima del match fra le due compagini andato in scena all’Arena Garibaldi. Il divieto entrerà immediatamente in vigore, a partire da Milan-Pisa di domani sera, gara per la quale erano stati venduti 4.000 biglietti per il settore ospiti.

In forza della decisione adottata, i tifosi del Verona non potranno seguire la squadra in occasione della sfida sul campo del Napoli del 7 gennaio 2026 (ore 18.30).

