Stadio Maradona, il Comune punta al restyling: chiesti 200 milioni alla Regione Campania

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista del Corriere del Mezzogiorno Paolo Cuozzo, il quale ha parlato della questione che riguarda lo Stadio Maradona in vista degli Europei del 2032.
Ecco le sue parole:
“Per l’amministrazione comunale di Napoli il progetto è solo il restyling del Maradona. Un progetto accompagnato dalla richiesta di 200 milioni alla regione Campania. Con questa cifra lo stadio sicuramente cambierà aspetto. Costruire un nuovo impianto può costare almeno 800 milioni di euro, e per la città rappresenta una sorta di mito intoccabile. Il “Meazza” sarà abbattuto perché c’è il terzo anello considerato pericolante, ma a Napoli l’esigenza di abbattere lo stadio non c’è. Inoltre la città candiderà ufficialmente il Maradona per gli Europei del 2032. A De Laurentiis uno stadio serve subito: credo che con questa cifra il discorso potrebbe interessare anche al Calcio Napoli”.