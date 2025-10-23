Adnkronos News

Sinner-Cobolli: orario, precedenti e dove vederla in tv

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo a Vienna. Il tennista azzurro sfida oggi, giovedì 23 ottobre, Flavio Cobolli – in diretta tv e streaming – nel derby azzurro degli ottavi di finale dell'Atp 500 austriaco. Sinner al primo turno del torneo ha superato agilmente il tedesco Daniel Altmaier, battuto in due set con un netto 6-0, 6-2 nella prima partita ufficiale giocata al rientro dal Six Kings Slam, il torneo esibizione arabo in cui ha trionfato battendo Carlos Alcaraz in finale e intascando un assegno da 6 milioni di dollari complessivi. Flavio Cobolli invece, all'esordio di Vienna, ha battuto il ceco Tomas Machac in due set 7-6 (8-6), 6-2.  La sfida tra Sinner e Cobolli è in programma oggi, giovedì 23 ottobre, non prima delle 17.30. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello di Vienna che sarà dunque il primo precedente tra loro.  Sinner-Cobolli sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.  
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Wsj: “Piano Usa per dividere Gaza in zone separate controllate da Israele e…

Adnkronos News

Consiglio Europeo a Bruxelles: su clima summit difficile, il nodo degli asset russi

Adnkronos News

Tiziano Ferro: “Dopo il divorzio ‘Sono un grande’ segna la mia…

Adnkronos News

Bimbi e malattie respiratorie invernali, come si curano e quando allarmarsi

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.