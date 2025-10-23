Scognamiglio: “Napoli più efficace con il 3-4-2-1. De Bruyne tra le linee come ai tempi del City”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Domenico Scognamiglio, match analyst.

Factory della Comunicazione

Ecco le sue parole:

“Vedrei bene un Napoli in campo messo diversamente. Dal 4-3-3 attuale al 3-4-2-1 in cui l’unica pedina che cambia è Di Lorenzo che viene fatto fuori dall’undici titolare. I tre centrali con McTominay e De Bruyne dietro la punta quindi già in partenza in una posizione più congeniale alle loro caratteristiche. Nella mia idea, la fase difensiva avrebbe un doppio play in costruzione. Anguissa si alza, De Bruyne si abbassa e costruisci il 3+2 e non è uno stravolgimento perchè anche col sistema attuale Di Lorenzo si alza e il Napoli fa 3+2. Oppure Buongiorno accanto a Lobotka e questo permetterebbe di liberare De Bruyne e averlo tra le linee come faceva nel City, facendo da regista avanzato. La fase difensiva con De Bruyne è molto simile a quella che vediamo ora in cui Politano si abbassa, Di Lorenzo fa il braccetto di destra dall’altra parte c’è il terzino che diventa un quinto e sempre 5-3-1-1. Cambiando una pedina sembra cambiare tutto, ma in realtà si cambia davvero poco”.