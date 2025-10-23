Adnkronos News

Rapid Vienna-Fiorentina 0-3, Pioli cala il tris con Dzeko e Gudmundsson

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – La Fiorentina batte 3-0 il Rapid Vienna oggi, giovedì 23 ottobre, in un match della seconda giornata della 'fase campionato' di Conference League disputato all'Allianz Stadion della capitale austriaca. I gol dei viola portano la firma di Ndour al 9', Dzeko al 48' e Gudmundsson all'89'.  La squadra di Pioli è in vetta alla classifica di Conference League a punteggio pieno con 6 punti, quella di Stoeger resta invece ferma a zero.   
