Post Eindhoven: a rischio la trasferta Champions in Portogallo

By Gabriella Calabrese
In Olanda non è chiaro cosa sia accaduto. Tifosi rispediti a casa, con e senza biglietto, fogli di via, prevenzione quasi forzata. Biglietti annullati anche se regolarmente acquistati…Viene naturale pensare ai provvedimenti che si prenderanno e alle prossime trasferte, in questo caso Champions. Ne scrive Il Mattino. Il riferimento è alla gara del 10 dicembre, quella tra Benfica/Napoli. La trasferta in Portogallo potrebbe essere vietata ai tifosi partenopei: “Restano ora gli interrogativi: perché potrebbe essere a rischio la trasferta a Lisbona, il 10 dicembre, per la gara con il Benfica. E poi vanno valutate, una a una, le singole posizioni dei tifosi segnalati alla questura di Napoli. Qualcuno rischia il Daspo, ma non tutti”

