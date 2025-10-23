NewsCalcioIn Evidenza

“Nonostante la tensione ha capito l’importanza di staccare la spina”

By Emanuele Arinelli
0
A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista del FCInternews Fabio Costantino:

 

“Chivu non ha commentato la pesante sconfitta del Napoli perché la prende come una sorta di casualità. C’è poco da commentare e credo che proverà a evitare l’argomento nella conferenza stampa di domani. Chivu ha degli ottimi numeri, riuscì a frenare il Napoli sullo 0-0 col suo Parma. La partenza in nerazzurro è stata ottima nonostante le due sconfitte a inizio stagione, entrambe immeritate. Sei vittorie di fila non sono poche e non vuole rischiare di perdere una partita chiave.
Ha dato il giorno libero alla squadra nonostante l’importanza della sfida del “Maradona”: ma nonostante la tensione ha capito l’importanza di staccare la spina.
I nuovi?
Il Mondiale per club è stata una sorta di vacanza studio. Chivu ha avuto il tempo di far integrare i nuovi. Diouf non è ancora considerato pronto, e nei pochi minuti in cui ha giocato non ha entusiasmato. Conte non vuole darlo in pasto alla critica”.

