A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista del FCInternews Fabio Costantino:

“Chivu non ha commentato la pesante sconfitta del Napoli perché la prende come una sorta di casualità. C’è poco da commentare e credo che proverà a evitare l’argomento nella conferenza stampa di domani. Chivu ha degli ottimi numeri, riuscì a frenare il Napoli sullo 0-0 col suo Parma. La partenza in nerazzurro è stata ottima nonostante le due sconfitte a inizio stagione, entrambe immeritate. Sei vittorie di fila non sono poche e non vuole rischiare di perdere una partita chiave.

Ha dato il giorno libero alla squadra nonostante l’importanza della sfida del “Maradona”: ma nonostante la tensione ha capito l’importanza di staccare la spina.

I nuovi?