“Non sarà facile, ma c’è la possibilità di riscattarsi”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista de “Il Mattino” Gennaro Arpaia. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Il Napoli deve cercare di salvare qualcosa dalla sconfitta di Eindhoven. C’è sicuramente qualcosa che è andato oltre il modulo e l’atteggiamento mentale che non ha funzionato. Nelle scorse settimane abbiamo provato a dire che c’erano delle cose che non andavano, ma non c’è mai stato questo tracollo.

E in Europa succede che si può incappare in serate come quella col Psv, dove i ritmi sono molto più alti. Non c’è da salvare molto, ma nemmeno da buttare tutto. Non sarà facile guardare all’Inter, perché ha un calcio europeo, così come il Como. Però c’è la possibilità di riscattarsi subito: da questo punto di vista i nerazzurri sono una grande occasione”.