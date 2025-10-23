“Non ho altra scelta”, “deve lavorare”: il botta risposta Lang/Conte

In Olanda era quasi scontato che si parlasse di Lang. A casa sua si domandano del suo scarso utilizzo e, di conseguenza, lo hanno chiesto anche al calciatore e al tecnico azzurro. Le loro parole riportate dal CdS: “A Ziggo Sport, Lang ha chiarito la sua posizione: «Quanto è difficile per me questa situazione? Non ho altra scelta, ho firmato un contratto qui e devo accettare la situazione così com’è in questo momento. Non ho un’altra opzione», le sue parole. Lang vorrebbe giocare di più ma accetta le decisioni di Conte. Lo chiarisce anche nei passaggi successivi dell’intervista: «Ho mai parlato di questo argomento con Conte? No, non così spesso. Ne ho parlato una volta con lui, ma adesso stiamo commentando la partita e penso che questa sia la cosa più rilevante», ha concluso. In conclusione, aspetta chance, aspetta il suo momento. Anche Conte, a fine partita, martedì, ha risposto alle domande dei cronisti olandesi sul tema Lang e sul suo impiego: «Lang ha disputato con noi l’intero ritiro precampionato e ha giocato alcune partite. Oggi, però, dobbiamo parlare della squadra e non dei singoli, altrimenti diventerebbe dannoso», ha aggiunto Conte, ribadendo un concetto che aveva già espresso in conferenza. Ovvero: non concentrarsi su un determinato calciatore ma analizzare il ko e il momento della squadra prendendo in considerazione l’importanza del gruppo. «Noa deve continuare a lavorare», ha concluso Conte, ricordando quanto sia fondamentale, per Lang come per tutti gli altri, concentrarsi solo sul campo e sugli allenamenti quotidiani per ottenere sempre più spazio.”

