Napoli: non tutti hanno accettato il passaggio al 4-1-4-1

Dopo la debacle olandese, si cerca di individuare i problemi che sono ancora irrisolti in casa Napoli e che hanno contribuito al disastro di Eindhoven. Le assenze, senza dubbio, gli errori individuali, evidenti, il poco inserimento dei nuovi…Tutto vero, ma Il Mattino aggiunge un’altra cosa, una una mancata accettazione da parte della squadra del passaggio di modulo dal 4-3-3 dello scudetto al 4-1-4-1: “Non tutti sono convinti che questa sia la svolta giusta: Di Lorenzo, il capitano, lo ha fatto intendere. La vecchia guardia, in cuor suo, non capisce perché la macchina dello scudetto, quella con il motore del 4-3-3 non sia più affidabile. Nessuno osa dirlo a Conte, che gestisce con autorità e l’autorevolezza dei suoi 10 scudetti vinti lo spogliatoio, ma l’impressione è che non ci sia convinzione che questa sia la strada giusta”.