CalcioNapoliNews

Napoli: non tutti hanno accettato il passaggio al 4-1-4-1

By Gabriella Calabrese
0

Dopo la debacle olandese, si cerca di individuare i problemi che sono ancora irrisolti in casa Napoli e che hanno contribuito al disastro di Eindhoven. Le assenze, senza dubbio, gli errori individuali, evidenti, il poco inserimento dei nuovi…Tutto vero, ma Il Mattino aggiunge un’altra cosa, una una mancata accettazione da parte della squadra del passaggio di modulo dal 4-3-3 dello scudetto al 4-1-4-1: “Non tutti sono convinti che questa sia la svolta giusta: Di Lorenzo, il capitano, lo ha fatto intendere. La vecchia guardia, in cuor suo, non capisce perché la macchina dello scudetto, quella con il motore del 4-3-3 non sia più affidabile. Nessuno osa dirlo a Conte, che gestisce con autorità e l’autorevolezza dei suoi 10 scudetti vinti lo spogliatoio, ma l’impressione è che non ci sia convinzione che questa sia la strada giusta”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Fabbroni: “Si può solo risalire; è emerso un problema di spogliatoio”

Calcio

Niente cambio modulo, si punta sul rientro di Hojlund

Calcio

“Non ho altra scelta”, “deve lavorare”: il botta risposta…

News

Napoli-Inter, la gara che permetterà a Conte di mostrare la bravura sui due fronti

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.