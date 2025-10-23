“Napoli, la sfida contro l’Inter potrà dire molto in chiave scudetto. Nerazzurri più in fiducia!”

Guendalina Galdi, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha commentato ai microfoni di Un calcio alla radio la pesante debacle del Napoli, uscito sconfitto per 6-2 dalla sfida contro il Psv.

“Conte nella sala stampa a Eindhoven si è presentato abbastanza tranquillo dopo la partita. Poi c’è stato un crescendo, dove ha tirato fuori energia e anche un po’ di rabbia. Quando gli è stato chiesto di McTominay ha ribadito con forza che non gli interessano le glorie personali. È sembrato avere un atteggiamento un po’ dimesso, ma che poi è finita con quella frase che è diventata il titolo: ossia il non prendere in giro i tifosi del Napoli. Affrontare l’Inter ora non è facile e non penso sia il momento migliore. È una partita che può già dare qualche proiezione sulla lotta scudetto. Oggi i nerazzurri hanno molta più fiducia. Rispetto alla sconfitta con la Juventus hanno fatto passi da gigante, per questo oggi li vedo leggermente meglio rispetto al Napoli, soprattutto dal punto di vista mentale. È una squadra in forma”.