Napoli, la carica dell’ex Billing in vista della sfida all’Inter: ecco il messaggio del danese!

Archiviata sul campo la batosta di Eindhoven, un 6-2 senza appello, il Napoli è chiamato all’immediato riscatto già dalla sfida di sabato al Maradona contro l’Inter. Nella giornata di oggi il club azzurro, si legge sulla versione online del quotidiano Il Mattino, ha pubblicato su Instagram un post che celebra tutti gli ex giocatori che hanno segnato contro i nerazzurri nel corso degli anni, da Edinson Cavani a Lorenzo Insigne, lasciando quindi un segno indelebile per squadra e tifosi.

Tra i protagonisti più recenti spicca Philip Billing, autore della rete del pari contro l’Inter nella scorsa stagione, gol fondamentale nella corsa al quarto scudetto. Nonostante sia tornato a giocare in patria, con la maglia del Midtjylland, il danese ha caricato Conte e i suoi ragazzi con entusiasmo: «Dai ragazzi, fns». Il legame fra Napoli e i suoi ex beniamini resta così vivo nel tempo.