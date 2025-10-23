NewsCalcioNapoli

Napoli – Inter a Mariani: Statistiche e precedenti

Ecco i precedenti con l’arbitro Maurizio Mariani

By Guido Russo
Déjà-vu per Napoli e Inter che ritroveranno nuovamente sul proprio cammino in Serie A il fischietto internazionale Maurizio Mariani, dopo quasi un anno dall’incontro di San Siro terminato sul risultato di 1-1.

Per il resto sono altri 23 i precedenti degli azzurri sotto la direzione arbitrale di Mariani, per uno score totale di 15 vittorie, 2 pareggi e 6 k.o. 13 invece i trascorsi dei nerazzurri, la metà di quelli del Napoli, vincenti per 6 volte a fronte di 5 sconfitte e 2 segni X. Bilancio in equilibrio per entrambe.

