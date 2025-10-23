“Napoli, imbarazzante un ko del genere ma è tutto ancora raddrizzabile. Da Conte parole gravissime!”
Giancarlo Padovan, giornalista, ha commentato ai microfoni di Un calcio alla radio la debacle del Napoli in Champions League contro il Psv, che ha sconfitto gli azzurri per 6-2.
“Il Psv ha giocato meglio, ha meritato. Ma sei gol non si prendono da nessuno. Ci sono molte colpe del Napoli e io sono imbarazzato a parlare di questa partita. Cosa manca? Manca Conte. Io non ho visto il Napoli di Conte. Andiamo a dirlo a De Laurentiis che ha preso quegli uomini. Diciamogli che sono troppi nove rinforzi. Sabato c’è l’Inter, bisogna rimettere a posto il quadro. Questo va fatto solo all’inizio del campionato. Queste sconfitte si portano indietro una serie di scorie. Per me l’allenatore ha detto delle cose gravissime, andando a scaricare sui vecchi e sui nuovi giocatori invece di assumersi le colpe e chiedere scusa”.