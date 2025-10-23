NewsCalcioIn Evidenza

Napoli: il rendimento degli acquisti di quest’estate, il dato su Lang e Lucca

By Emanuele Arinelli
0

Dopo lo stop in campionato contro il Torino e la figuraccia di Eindhoven, il Napoli si sta preparando alla tanto attesa gara di sabato contro l’Inter di Chivu. In questi giorni, soprattutto dopo le dichiarazioni di Antonio Conte, si è parlato molto del bilancio relativo ai nuovi acquisti arrivati durante la sessione estiva di mercato.

Factory della Comunicazione

Tra i volti nuovi, il più impiegato è Kevin De Bruyne, con 723 minuti giocati e tre gol all’attivo. Segue Beukema con 597 minuti e una rete, mentre Milinkovic-Savic, con sei partite disputate, si sta confermando come uno dei migliori innesti del Napoli, superando gradualmente Meret nelle gerarchie.

Tra i giocatori meno utilizzati, secondo quanto riportato da il mattino, troviamo invece Marianucci, con appena 90 minuti giocati e una sola presenza all’attivo.

 

 

Potrebbe piacerti anche
News

Fabio Capello: “Ho l’impressione che la convivenza tra De Bruyne e McTominay…

Europa League

Europa League – Roma ancora un tonfo: ko 2-1 con il Viktoria Plzen

News

Mario Fabbroni: “Mi aspetto un cambio in porta”

News

“Nonostante la tensione ha capito l’importanza di staccare la spina”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.