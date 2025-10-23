Napoli: il rendimento degli acquisti di quest’estate, il dato su Lang e Lucca

Dopo lo stop in campionato contro il Torino e la figuraccia di Eindhoven, il Napoli si sta preparando alla tanto attesa gara di sabato contro l’Inter di Chivu. In questi giorni, soprattutto dopo le dichiarazioni di Antonio Conte, si è parlato molto del bilancio relativo ai nuovi acquisti arrivati durante la sessione estiva di mercato.

Tra i volti nuovi, il più impiegato è Kevin De Bruyne, con 723 minuti giocati e tre gol all’attivo. Segue Beukema con 597 minuti e una rete, mentre Milinkovic-Savic, con sei partite disputate, si sta confermando come uno dei migliori innesti del Napoli, superando gradualmente Meret nelle gerarchie.

Tra i giocatori meno utilizzati, secondo quanto riportato da il mattino, troviamo invece Marianucci, con appena 90 minuti giocati e una sola presenza all’attivo.