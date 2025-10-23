Adnkronos News

Modric, tutto… per non cantare: “Ha comprato un iPhone a ogni compagno”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Luka Modric non è un fan… del canto. Il centrocampista croato, arrivato al Milan in estate dopo essersi svincolato dal Real Madrid, in estate non si è sottoposto al classico rito che prevede ai nuovi arrivati di cantare di fronte a tutti una canzone a scelta. Pur di non farlo, Modric, che domani giocherà titolare in Milan-Pisa, ha 'convinto' i compagni in un modo piuttosto particolare "Non appena è arrivato, ha regalato un nuovo iPhone a ogni giocatore. Siamo entrati nello spogliatoio e ognuno di noi ne aveva uno sul proprio posto", ha svelato Santiago GImenez, attaccante rossonero e compagno di squadra di Modric, durante una live su TikTok, "di solito quando sei nuovo, devi cantare davanti alla squadra… lui, per non farlo, ha scelto di comprarci un telefono a tutti".  
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Mutilazioni genitali, nel mondo cala pratica tra le giovani: in Italia coinvolge…

Adnkronos News

Treviso, picchiato alla sagra di Sernaglia: Mario De Marchi morto dopo 12 giorni di…

Adnkronos News

Morata compie gli anni, la dedica di Campello: “Buon compleanno papà”

Adnkronos News

Municipio I, prosegue ciclo incontri progetto ‘Roma come stai?’

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.