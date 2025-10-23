Marcolin è per far giocare tutti i nuovi acquisti

Napoli di Antonio Conte si è espresso Dario Marcolin durante un’ intervista esclusiva rilasciata alla testata sportiva News.Superscommesse.it. L’ex calciatore, oggi commentatore tecnico di DAZN, in questo estratto condivide il suo pensiero in merito alla stagione che attende i partenopei, quest’anno impegnati in più competizioni, e alle ambizioni stagionali del gruppo azzurro. Suldi Antonio Contesi è espressodurante un’esclusiva rilasciata alla testata sportiva News.Superscommesse.it. L’ex calciatore, oggi commentatore tecnico di DAZN, in questo estratto condivide il suo pensiero in merito alla stagione che attende i partenopei, quest’anno impegnati in più competizioni, e alle ambizioni stagionali del gruppo azzurro.

Veniamo al Napoli: la sconfitta di Torino può essere un piccolo campanello d’allarme per Conte, nel senso che, con tre competizioni da preparare, il compito si fa parecchio più difficile questa volta?

“Io trovo che molti dei nuovi acquisti stiano ancora giocando poco. È in arrivo un tour de force e ora come soluzione deve per forza attingere a tutti i nuovi, per dare ritrovata linfa, brillantezza e forza alla squadra partenopea. Può essere la soluzione al problema prospettato dalla sua domanda”.