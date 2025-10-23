Lecce-Napoli, da oggi biglietti in vendita per il settore ospiti

Vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Campania esclusivamente per il settore Ospiti (Distinti Sud-Est Gate 7), nel limite di capienza che sarà stabilito dall’Autorità di P.S. e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva SSC NAPOLI, a partire dalle ore 14:00 di giovedì 23 ottobre 2025 e fino alle ore 19:00 di lunedì 27 ottobre;

Incedibilità dei titoli d’ingresso (assoluta per il settore Ospiti; per tutti gli altri settori incedibilità per i residenti nella Regione Campania).

PREZZI BIGLIETTI

€ 25,00 TARIFFA INTERA

€ 13,00 TARIFFA RIDOTTO U14

Più commissioni di servizio Vivaticket

L’U.S. Lecce comunica, inoltre, che non sarà disponibile la vendita dei biglietti per il settore ospiti il giorno della gara presso lo Stadio, pertanto, è assolutamente sconsigliato recarsi a Lecce senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso.

PUNTI VENDITA

Rete Vivaticket (elenco disponibile su www.vivaticket.it).

Biglietteria On-line – NON ATTIVA.

Viabilità e aree parcheggio Settore Ospiti: seguirà apposita nota informativa.

RICHIESTA ACCREDITI PERSONE CON DISABILITA’

Al fine di garantire una gestione ottimale dei posti riservati a persone con disabilità, sarà possibile inoltrare richiesta a mezzo mail (da trasmettere per ogni singola gara) accedendo al servizio dedicato di accreditamento.

Per le persone con disabilità e con certificazione di invalidità al 100% senza accompagnamento e persone con disabilità 100% con accompagnamento deambulanti, sono stati riservati dei posti nel settore TRIBUNA EST INFERIORE (porta di accesso n. 8H).

Per le persone con disabilità con certificazione di invalidità 100% in carrozzina con accompagnamento, è riservato il settore PARTERRE DISABILI della Tribuna Est (porta di accesso n. 8H).

Anche agli accompagnatori delle persone con disabilità 100% che necessitano di assistenza continua, sarà riconosciuto il titolo gratuito.

E’ confermato, inoltre, il diritto di PRELAZIONE riservato a persone con disabilità che hanno presentato regolare richiesta di accreditamento per le gare delle stagioni precedenti.

UNDER14: Esclusivamente per le gare in cui è prevista la tariffa ridotta per i minori di anni 14, unitamente alla richiesta di accredito per l’accompagnatore, sarà consentito richiedere la prenotazione del biglietto a pagamento per i minori che, al momento della richiesta, non abbiano compiuto il 14° anno di età e che abbiano un rapporto di parentela di primo grado esclusivamente con la persona con disabilità.

Per richiedere l’accredito gratuito per il soggetto con disabilità e per l’accompagnatore, che dovrà essere necessariamente maggiorenne e per gli Under14, si dovrà inviare la richiesta a mezzo e-mail all’indirizzo [email protected] rispettando le seguenti indicazioni: