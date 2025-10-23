NewsCalcioChampions League

Lang, retroscena sulle frizioni con Conte: c’entra la Nazionale, ecco perché

By Riccardo Cerino
0

Dopo la disfatta di Eindhoven e un 6-2 che non lascia spazio ad interpretazioni, in casa Napoli tiene banco la situazione relativa a Noa Lang, uno degli scontenti di quest’inizio di stagione. L’olandese ha fin qui disputato in totale circa undici minuti di media a partita nelle occasioni in cui è sceso in campo, per giunta mai da titolare.

Stando a La Gazzetta dello Sport di stamane in edicola, ripresa dal portale TuttoNapoli, l’ex Psv ha scelto di proseguire la sua carriera in Italia anche per non perdere contatto con la Nazionale olandese in vista dei Mondiali del prossimo anno. Nelle ultime convocazioni, tuttavia, è rimasto fuori dai convocati del ct Koeman proprio a causa dello scarso minutaggio. Continuando su questa strada, è lecito immaginare che le porte dell’Olanda resteranno ancora chiuse. Ma convincere Conte non sarà per nulla facile.

