Infortunio Lobotka: si spera di rivederlo contro il Como

La mancanza si sente è inutile nasconderlo. Lui è il fulcro del gioco azzurro e, nonostante l’impegno altrui, sostituirlo è difficile, per alcuni versi impossibile. Stiamo parlando di Lobotka. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sui suoi tempi di recupero e sull’ipotesi di rientro: “E poi c’è Lobotka, che ha i suoi tempi: si è fermato col Genoa, non è andato in nazionale, ha ormai un paio di settimane alle spalle e una decina di giorni davanti a sé per intuire se contro il Como varrà la pena di alzare la manina e suggerire a Conte di tenerlo presente”.

