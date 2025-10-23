Adnkronos News

Imprese, Seacombe (Terna): “Welfare è leva strategica in agenda Esg”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – “In un’azienda infrastrutturale come Terna, il welfare non è un accessorio, ma una leva strategica della dimensione sociale dell’agenda Esg”. A dirlo Daniel Thomas Seacombe, Head of Compensation, Welfare and Mobility di Terna, intervenendo oggi a Roma al Global Welfare Summit, dedicato quest’anno alle “Eccellenze che ispirano”. Per Terna “investire sul benessere delle persone significa attrarre e trattenere competenze, sostenere la genitorialità e l’equilibrio vita-lavoro, promuovendo l’inclusione e le pari opportunità nella selezione, crescita e sviluppo delle persone. In questo modo il welfare contribuisce in modo concreto alla sostenibilità del Gruppo e alla creazione di valore condiviso per tutti gli stakeholder”. 
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Morto l’ex ministro Franco Reviglio, padre dello scontrino fiscale: aveva 90…

Adnkronos News

Sinner-Cobolli, derby azzurro negli ottavi di Vienna – Diretta

Adnkronos News

Welfare, Spagnuolo (Cfmt): “Strumento a supporto di dirigenti e produttività…

Adnkronos News

Welfare, Fiaschi (Manageritalia): “Investire affinchè nelle imprese si lavori…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.