NewsCalcioIn Evidenza

“I tempi per il restyling del “Maradona” sono molto stretti”

By Emanuele Arinelli
0
A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista de “Il Mattino” Luigi Roano:

 

“I tempi per il restyling del “Maradona” sono molto stretti. Il restyling e il nuovo stadio al Caramanico sono due binari paralleli. Il nuovo “Maradona” non esclude la costruzione del nuovo stadio, quindi il Comune apre anche a un nuovo impianto. Rifare lo stadio di Fuorigrotta costerebbe enormemente meno della costruzione di un nuovo impianto.
Possiamo dire che il Comune per i prossimi cinque anni sarà “sul pezzo” con il Maradona, e ovviamente il Napoli sa che continuerà a giocare a Fuorigrotta in questo periodo. Nella conferenza stampa che ci sarà tra pochi giorni sarà tutto chiaro. Il nuovo Maradona nascerà per Napoli e non per il Napoli, con l’obiettivo di dare lo stadio per gli Europei del 2032”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Napoli – Inter a Mariani: Statistiche e precedenti

News

ESCLUSIVA – Stefano Borgna: «Ecco come è nata “La Divina Commedia del…

News

On air a Calcio Sprint: Tommy Mandato e Riccardo Muni su Radio Ibr Scampia

News

Inter da record: sette vittorie di fila e difesa di ferro. Napoli avvisato

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.