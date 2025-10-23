A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista de “Il Mattino” Luigi Roano:

“I tempi per il restyling del “Maradona” sono molto stretti. Il restyling e il nuovo stadio al Caramanico sono due binari paralleli. Il nuovo “Maradona” non esclude la costruzione del nuovo stadio, quindi il Comune apre anche a un nuovo impianto. Rifare lo stadio di Fuorigrotta costerebbe enormemente meno della costruzione di un nuovo impianto.