Guai per Lucca: ecco quanto rischia di squalifica, tutto dipenderà da Siebert

L’attaccante del Napoli, Lorenzo Lucca rischia due giornate di squalifica, dopo l’espulsione nella gara contro il PSV per un gesto irrispettoso nei confronti dell’arbitro Siebert. Il Corriere dello Sport scrive: “Grossi guai Champions a Eindhoven. Con vista su Napoli: ovvero, Lorenzo Lucca rischia due giornate di squalifica e ciò significa che potrebbe saltare sia la sfida del 4 novembre con l’Eintracht Francoforte sia la successiva del 25 novembre con il Qarabag, entrambe in programma al Maradona. Tutto dipenderà da cosa metterà a referto il signor Daniel Siebert, l’arbitro tedesco della sezione di Berlino che martedì l’ha espulso con rosso diretto al 31’ del secondo tempo, per comportamento irriguardoso. Il punto focale è proprio questo: se sarà risolto l’equivoco del gesto di Lucca di toccarsi il capo con le dita per sottolineare il tocco di testa del suo avversario, interpretato dall’arbitro come una sorta di “sei matto”, allora la squalifica potrebbe anche ridursi a una sola giornata; altrimenti, incasserà il massimo della pena sportiva. Nella foga del momento, Siebert ha ritenuto irriguardoso e offensivo il gesto del centravanti del Napoli, nonostante sia Lucca sia il capitano Di Lorenzo si siano affrettati a spiegargli la natura e il significato di quella mimica. Un altro episodio sfortunato, la sintesi del momentaccio e di una serata nerissima che dopo la seconda sconfitta in tre giornate di Champions potrebbe complicare ulteriormente il percorso: Conte, infatti, potrebbe perdere l’unica alternativa a Hojlund al centro dell’attacco per due partite. A questo punto cruciali per inseguire ancora la qualificazione”.

