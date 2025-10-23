NewsCalcioSerie C

Giugliano, sta per iniziare l’avventura di Eziolino Capuano in panchina: si attende ok al tesseramento!

By Riccardo Cerino
0

Soltanto alcune formalità burocratiche separano Eziolino Capuano dall’accomodarsi sulla panchina del Giugliano. Dopo aver risolto a proprio favore un contenzioso legale col Trapani, ultimo club allenato lo scorso anno per diversi mesi, il tecnico campano siederà regolarmente in panchina domenica prossima a Monopoli, dove saranno impegnati i gialloblu (reduci dalla vittoria esterna sul campo del Latina). Il tesseramento dovrebbe essere infatti ultimato per le prossime ore.

Stando al quotidiano Il Mattino, la presentazione ufficiale dell’ex tecnico – fra le altre – di Taranto e Foggia, avrà luogo all’inizio della prossima settimana allo stadio De Cristofaro. Con l’arrivo di Capuano, terzo tecnico stagionale dopo Colavitto e Cudini, il Giugliano intende cambiare marcia e dare una svolta ad una stagione fin qui complicata.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Europa e Conference League, le formazioni delle italiane in campo alle 18.45: occhi…

Interviste

“Napoli, la sfida contro l’Inter potrà dire molto in chiave scudetto.…

Interviste

ESCLUSIVA – Trombetti: “Solo Hitchcook poteva scrivere un finale di…

News

SSCN – Report allenamento: a due giorni dall’Inter spazio alla tattica!

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.