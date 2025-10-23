Giugliano, sta per iniziare l’avventura di Eziolino Capuano in panchina: si attende ok al tesseramento!

Soltanto alcune formalità burocratiche separano Eziolino Capuano dall’accomodarsi sulla panchina del Giugliano. Dopo aver risolto a proprio favore un contenzioso legale col Trapani, ultimo club allenato lo scorso anno per diversi mesi, il tecnico campano siederà regolarmente in panchina domenica prossima a Monopoli, dove saranno impegnati i gialloblu (reduci dalla vittoria esterna sul campo del Latina). Il tesseramento dovrebbe essere infatti ultimato per le prossime ore.

Stando al quotidiano Il Mattino, la presentazione ufficiale dell’ex tecnico – fra le altre – di Taranto e Foggia, avrà luogo all’inizio della prossima settimana allo stadio De Cristofaro. Con l’arrivo di Capuano, terzo tecnico stagionale dopo Colavitto e Cudini, il Giugliano intende cambiare marcia e dare una svolta ad una stagione fin qui complicata.