CalcioNapoliNews

Fabbroni: “Si può solo risalire; è emerso un problema di spogliatoio”

By Gabriella Calabrese
0

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Restano in apparenza macerie, ma voglio essere controcorrente. Dalla partita vedo un aspetto positivo e chiarificatore. In Olanda c’è stata una figuraccia storica, che resta nella testa di tutti. Però più in basso di questo non si può scendere: si può soltanto risalire. Pensavamo che fosse un problema di modulo, ma non è così. Prima bisogna risolvere una roba molto più grave e più profonda. C’è un problema nello spogliatoio che non fa più girare la squadra come l’anno scorso. Non c’è più quella unità di intenti e di sacrificio che fa andare oltre i propri limiti. E lo hanno fatto capire anche Di Lorenzo e Conte. Se è davvero così bisogna intervenire e reagire subito”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Niente cambio modulo, si punta sul rientro di Hojlund

Calcio

“Non ho altra scelta”, “deve lavorare”: il botta risposta…

News

Napoli-Inter, la gara che permetterà a Conte di mostrare la bravura sui due fronti

News

Napoli, poco incisivo l’impatto dei nuovi, ad eccezione di Hojlund e De Bruyne

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.