Europa League – Roma ancora un tonfo: ko 2-1 con il Viktoria Plzen
Ancora una brutta caduta per la Roma in Europa. Dopo la sconfitta con il Lille i giallorossi perdono nuovamente all’Olimpico stavolta per 2-1 contro il Viktoria Plzen nella terza giornata di Europa League. Inizio shock per la squadra di Gasperini sotto di due gol dopo 22 minuti con l’uno-due micidiale dei cechi firmato da Adu (20′ min) e Souarè (22′ min), Dybala accorcia le distanze su rigore nella ripresa con i padroni di casa che spingono alla ricerca del pareggio sfiorandolo con Bailey ma poi dopo niente più. Seconda sconfitta consecutiva in questa Europa League per la Roma che resta ferma a tre punti in classifica