Europa League – Bologna prima gioia: 2-1 alla FCSB

By Luigi d' Aniello
Arriva la prima gioia europea per il Bologna. I felsinei vincono 2-1 in Romania contro la FCSB nella terza giornata di Europa League e centrano la prima vittoria in questa stagione. La squadra di italiano parte subito aggressiva trovando due reti nei primi 12 minuti con Odgaard (9′ min) e Dallinga (12′ min), i padroni di casa accorciano le distanze con Birligea nella ripresa ma è la squadra ospite a sfiorare il tris con il palo di Orsolini. Primo successo stagionale in Europa League per il Bologna, che sale a quattro punti in classifica

