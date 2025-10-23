Europa e Conference League, le formazioni delle italiane in campo alle 18.45: occhi puntati su Bologna e Fiorentina!

Sono state ufficializzate le formazioni delle due squadre italiane impegnate fra Europa e Conference League nelle sfide in programma alle 18.45. Il Bologna affronterà in trasferta la Steaua Bucarest, mentre la Fiorentina sarà impegnata a Vienna contro il Rapid.

Steaua Bucarest (4-2-3-1): Tarnovanu; Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic; Alhassan, Sut; Miculescu, Olaru, Cisotti; Thiam. A disposizione: Udrea, Zima, Graovac, Alibec, Birligea, Tanase, Kiki, Politic, Popescu. Allenatore: Elias Charalabous.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumi, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. A disposizione: Ravaglia, Pessina, Holm, Pobega, Castro, Bernardeschi, Casale, Ferguson, Cambiaghi, Miranda, Vitik, Fabbian. Allenatore: Daniel Niccolini.

Rapid Vienna (4-2-3-1): Hedl; Demir, Raux Yao, Ahoussou, Horn; Bolla, Amane, Seidl, Antiste; Kara, Wurmbrand. A disposizione: Gartler, Goschl, Ndzie, Tilio, Kara, Gulliksen, Schaub, Auer, Brunnhofer, Weixelbraun, Haidara, Groller, Radulovic. Allenatore: Peter Stoger.

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Viti; Fortini, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Ndour, Parisi; Piccoli, Dzeko. A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Pongracic, Ranieri, Kospo, Dodo, Kouadio, Mandragora, Sohm, Sabiri, Fazzini, Gudmundsson. Allenatore: Stefano Pioli.