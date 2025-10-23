ESCLUSIVA – Trombetti: “Solo Hitchcook poteva scrivere un finale di campionato come l’ultimo! Avversaria più insidiosa? Inter!”

Il professor Guido Trombetti, autore de “Il quarto scudetto del Napoli“, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni de ilnapolionline.com a margine della presentazione del libro nell’ambito del Festival della letteratura sportiva, andato in scena a Scampia dal 16 al 18 ottobre.

Come nasce l’idea di realizzare questo libro?

“Nasce dal rapporto amicale con l’altro autore, Cesare Gridelli, con il quale ogni volta che gioca il Napoli commentiamo la partita e pubblichiamo il tutto sul sito ‘Il Napolista’. Alla fine dello scorso campionato ci è sembrato ragionevole prendere tutti questi interventi, ricucirli un po’ con dei ragionamenti intermedi tra partita e partita e farne un libro. E’ sostanzialmente un divertissement, è il frutto della nostra passione, la testimonianza che noi abbiamo un grandissimo amore per il calcio, che può essere un divertimento sano.

Il calcio non è solo quello, diciamo, di alcuni estremismi, ma è un modo per discutere, chiacchierare della nostra passione”.

Quella che lo scorso anno ha portato il Napoli a vincere il quarto scudetto è stata una lunga cavalcata. Fra i tanti momenti della stagione, qual è quello a cui lei ancora oggi si sente più legato?

“A Parma-Napoli, giocata in contemporanea con Inter-Lazio (alla 37esima giornata lo scorso 18 maggio, ndr). Tutto quello che è successo, il vantaggio dell’Inter e il pareggio su rigore della Lazio, sembrava una sceneggiatura che poteva scrivere soltanto Alfred Hitchcock. Un capovolgimento continuo di emozioni e di sensazioni che veramente non si possono dimenticare. Quello è stato il momento, dal punto di vista della drammaturgia, più alto di tutto il campionato“.

Dopo il trionfo dello scorso maggio, il Napoli si è rafforzato sul mercato. Secondo lei, pur giocando ogni tre giorni quest’anno, la squadra di Conte dove può arrivare?

“La squadra di Conte non ha limiti. Può fare, secondo me, una bella Champions e rivincere il campionato. Detto questo, non è affatto sicuro che ciò accada, perché il calcio è l’unico vero sport determinato dagli episodi. Il tennis, la pallacanestro, il rugby non sono mai decisi da un episodio, a differenza del calcio. Quindi c’è un’incidenza enorme del caso nei risultati di calcio. Detto ciò, il Napoli è forte. Dal mio punto di vista non ha una squadra più forte, ma ha una rosa più forte perché non è cresciuta la prima squadra, è cresciuta la panchina, con giocatori che sono di una qualità comparabile con i titolari. Ha una rosa molto più forte, può tenere il campo sia in Europa che in campionato, poi solo i fatti ce lo diranno“.

Chi può insidiare maggiormente il Napoli in campionato?

“L’Inter, non ho dubbi“.

Intervista a cura dell’inviato Riccardo Cerino