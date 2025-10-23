Eintracht-Liverpool, striscione shock contro il Napoli e il Ministro Piantedosi

Striscione shock dei tifosi dell’Eintracht contro il Napoli e il Ministro Piantedosi esposto durante la partita di Champions League tra la squadra di Francoforte e il Liverpool.

Factory della Comunicazione

Dopo i fatti accaduti nel 2023, con i tifosi tedeschi che hanno messo a ferro e fuoco la città di Napoli, martedi 4 novembre alle ore 18.45 ci sarà la sfida tra gli azzurri e l’Eintracht, per la partita di Champions quest’anno ci sarà il divieto di trasferta.

Per l’occasione, come scrive Il Mattino, onde evitare nuovamente disagi, è pronta la sospensione dell’area Schengen decisa dal Ministro dell’interno Matteo Piantedosi. Da qui nasce lo striscione esposto dai tifosi tedeschi.