Bianca Guaccero dopo la morte del papà: “Il mio cielo ha perso una stella”

(Adnkronos) – "Ciao babbo, te ne sei andato, e il mio cielo ha perso una stella. La cometa. La guida". Lo scrive Bianca Guaccero in un post sui social ricordando il papà Ettore scomparso pochi giorni fa, venerdì 10 ottobre, all’età di 81 anni. "Le mie gambe tremano, e le mie spalle non sono più coperte dalle tue, che erano più grandi delle mie. Mi guardo indietro, e mi accorgo che adesso sono sola. E tu, chissà dove sei, negli infinti intrecci dimensionali di questa vita piena di mistero. Il dolore mi abita dentro, e silenzioso, segue i miei passi, come un vento che soffia tra le costole, e che durante il giorno mi raggiunge all’improvviso, con il suono, a volte assordante, dei ricordi: un sorriso dolce, un consiglio, uno sguardo complice, un buongiorno che arrivava dalla fessura della porta della mia camera semi aperta, i rumori di quando eravamo a tavola, e talvolta non serviva parlare, perché bastava esserci tutti e quattro per essere felici", continua l'attrice nella sua lettera d'amore. "Oggi non temo di piangere. Ogni lacrima è una parola d’amore che non ha fatto in tempo a uscire. Ogni segno su questa faccia, il pensiero di quel vuoto che hai lasciato nella mia vita, e che ho paura di affrontare. E quando mi sentirò persa, chiuderò gli occhi e ti ritroverò lì, In quella forza che troverò e che non pensavo di avere. Nella voce che mi parlerà quando dovrò scegliere, o avrò paura di essere sulla strada sbagliata, con le persone sbagliate". Ma nelle sue parole non c'è solo sofferenza: "Ti ritroverò nella parte migliore di me, che porta il tuo nome, senza bisogno di dirlo. Il tempo non cancellerà, mi insegnerà a portare addosso il dolore, come si porta una cicatrice sul corpo o nel cuore: non più come una ferita, ma come memoria viva di chi ti ha insegnato ad essere, prima ancora che a camminare". L'attrice ed ex concorrente di Ballando con le stelle ha concluso con una frase di un brano di Emma Marrone, 'Intervallo', che la stessa cantante salentina ha dedicato al suo papà scomparso: “Questo film è tutto nostro, il finale posso solo immaginarlo. Siamo solamente usciti all’intervallo”.

