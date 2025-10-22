UFFICIALE – E’ nato il marchio MARADONA

La fiducia

«Dopo la sua scomparsa la famiglia ed i figli non hanno voluto impegnarsi con nessuno», ha spiegato Pournouri, aggiungendo che «ci è voluto del tempo per guadagnarsi la loro fiducia».

«Il nome di nostro padre significa molto per milioni di persone in tutto il mondo», hanno dichiarato gli eredi. Spiegando che «non si tratta solo di prodotti», ma «di preservare chi era Diego: la sua passione, la sua energia e il suo amore per le persone». Inizialmente il marchio apparirà su abbigliamento, scarpe e accessori di alta gamma, progettati per il mercato europeo. Fonte: Il Mattino