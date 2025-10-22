UFFICIALE – E’ nato il marchio MARADONA
Accordo tra eredi e un'azienda svedese
Nasce il “marchio Maradona” ufficiale. I cinque eredi di Diego Armando Maradona, scomparso nel 2020, hanno firmato un accordo con l’imprenditore svedese-iraniano Ash Pournouri e la sua azienda Electa Global per la commercializzazione di prodotti con il marchio Maradona.
Marketing e famiglia
L’azienda ha dichiarato in un comunicato che, in base all’accordo a lungo termine, «Electa gestirà tutti gli aspetti della progettazione, produzione, marketing e vendita al dettaglio, in stretto coordinamento con la famiglia». Il leggendario numero 10 argentino è morto per un infarto il 25 novembre 2020, all’età di 60 anni. Ma mentre altre stelle del calcio, come Cristiano Ronaldo o Kylian Mbappé, hanno sfruttato il loro nome e la loro fama per creare marchi, Maradona non l’ha mai fatto.