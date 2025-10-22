Adnkronos News

Sinner-Altmaier: orario, precedenti e dove vederla in tv

Jannik Sinner torna in campo. Il tennista azzurro debutta a Vienna oggi, mercoledì 22 ottobre, contro il tedesco Daniel Altmaier, numero 51 del mondo – in diretta tv e streaming – affrontato poche settimane fa nel primo turno del Masters 1000 di Shanghai. Sinner è reduce dal trionfo nel Six Kings Slam, torneo esibizione a Riad in cui ha battuto Carlos Alcaraz in finale e ha intascato un montepremi record di 6 milioni di dollari, comprensivo di 1,5 per il 'gettone' presenza e altri 4,5 per la vittoria finale.  La sfida tra Sinner e Altmaier è in programma oggi, mercoledì 22 ottobre, non prima delle 17.30. I due tennisti si sono affrontati in tre precedenti con con l'azzurro che conduce con un parziale di 2-1. L'ultimo incontro risale a poche settimane fa, quando al primo turno del Masters 1000 di Shanghai Sinner si impose in due set.  Sinner-Altmaier sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.  
