Alessandro Buongiorno of SSC Napoli gestures during the serie Serie A Enilive match between SSC Napoli and Bologna FC at Stadio Diego Armando Maradona on August 25, 2024 in Naples, Italy (Photo by Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images)
NewsCalcioRassegna Stampa

Sfortunato rientro per Buongiorno, voti molto bassi per il difensore azzurro

By Emilia Verde
0

Ieri il Napoli è stato battuto dal PSV per 6-2, nella terza gara di Champions League, ed uno dei gol degli olandesi è stato auto-segnato da Alessandro Buongiorno, rientrato titolare dopo un periodo di stop per infortunio. I voti dei due maggiori quotidiani sportivi sono molto bassi:

Factory della Comunicazione

La Gazzetta dello Sport 4 – Voto esteso a tutti, ma il suo crollo simbolo del muro che non c’è più. Sfortunato sull’autogol, scherzato sul 3-1 che apre la via della goleada. Un pessimo rientro dal primo minuto.

Il Corriere dello Sport 4 – Ritrova dopo un mese la maglia da titolare, ma anche per lui è notte horror. A uomo su Til, nel tentativo di anticiparlo sorprende tutti facendo autogol. Poi Mauro Junior lo brucia sul 3-1.
Potrebbe piacerti anche
News

PSV-Napoli, tanti tifosi azzurri espulsi, ecco la motivazione sul foglio di via

News

Napoli-Inter, si opta per il giusto equilibrio ed il rientro di due pedine importanti

Calcio

Conte sottolinea: “I nuovi secondo me sono stati troppi: inserire nove teste in…

Calcio

Lukaku e Mertens presenti alla disfatta di Eindhoven

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.