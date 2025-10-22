Sfortunato rientro per Buongiorno, voti molto bassi per il difensore azzurro

Ieri il Napoli è stato battuto dal PSV per 6-2, nella terza gara di Champions League, ed uno dei gol degli olandesi è stato auto-segnato da Alessandro Buongiorno, rientrato titolare dopo un periodo di stop per infortunio. I voti dei due maggiori quotidiani sportivi sono molto bassi:

Factory della Comunicazione

La Gazzetta dello Sport 4 – Voto esteso a tutti, ma il suo crollo simbolo del muro che non c’è più. Sfortunato sull’autogol, scherzato sul 3-1 che apre la via della goleada. Un pessimo rientro dal primo minuto.

Il Corriere dello Sport 4 – Ritrova dopo un mese la maglia da titolare, ma anche per lui è notte horror. A uomo su Til, nel tentativo di anticiparlo sorprende tutti facendo autogol. Poi Mauro Junior lo brucia sul 3-1.