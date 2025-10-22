Romano: “Entourage di Lang preoccupato. La situazione”

Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, ha parlato di Noa Lang nel corso di un video pubblicato sul suo canale Youtube. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni.

“Lang vuole giocare. E’ un giocatore che ha voglia, ha sempre quasi bisogno, lo dice la sua carriera, di sentirsi protagonista con entusiasmo di infiammare ed essere infiammato anche dalla tifoseria. Insomma, questo è Noa Lang. In panchina fa fatica e lo sta iniziando a manifestare. Antonio Conte le sue ragioni, non è assolutamente un tipo di allenatore che prende decisioni a priori, per cui il lavoro soprattutto è il messaggio di Conte. Credo si possa dire che fino a questo momento non è scattata la scintilla tra Noa Lang e Conte, questo è evidente. Poi è ancora presto, siamo a metà ottobre. Io non condannerei ancora questa operazione perché, ripeto, mancano ancora diversi mesi prima dell’apertura di un’altra finestra di mercato. Oggi non si sta facendo quel tipo di ragionamenti, però è chiaro che Antonio Conte, lo staff e Noa Lang, in questo momento siamo ancora una fase in cui non è scattata la scintilla.

Sta a Lang adesso in allenamento riuscire a riprendersi e a cambiare questa situazione, però posso far emergere un po’ di preoccupazione anche da chi sta vicino a Noa Lang per una questione che già da qualche settimana non va nella direzione giusta. Adesso non ne faremo tragedia, c’è sempre il lavoro. Abbiamo visto come Conte è riuscito anche a gestire la questione di De Bruyne nel modo migliore possibile insieme al giocatore, per cui aspettiamo e vediamo cosa accadrà”.