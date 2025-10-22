PSV-Napoli, tanti tifosi azzurri espulsi, ecco la motivazione sul foglio di via
Tanti tifosi del Napoli, accorsi in Olanda per assistere alla gara di Champions League contro il PSV, sono tati espulsi dopo vari controlli e interrogatori. Il Corriere dello Sport scrive: “Centro blindato e una pioggia di fogli di via. Lunedì sera la polizia di Eindhoven, nell’ambito di un’operazione preventiva pianificata e coordinata con la Digos di Napoli al seguito dei tifosi e della squadra in trasferta, ha individuato un gruppo di persone giunte in città anche a bordo di auto e van, e dopo un’attività di identificazione e perquisizione ha requisito biglietti non validi per la partita Psv-Napoli e materiale ritenuto pericoloso (tirapugni, fumogeni e passamontagna), eseguendo una lunga serie di fermi. Secondo le forze dell’ordine di Eindhoven «non si sono verificati disordini o risse». I fermati, 235 in totale, sono stati interrogati nel corso della notte alla stazione di polizia di Mathildelaan e ieri mattina sono stati rilasciati ed espulsi: 230 sono stati riconosciuti come tifosi del Napoli e altri 5 come cittadini olandesi. Le motivazioni sono elencate in italiano sul foglio di via: «È stato coinvolto in una condotta da disturbare l’ordine pubblico – si legge -. Cioè: assembramento con l’intenzione di andare in gruppo al centro di Eindhoven. Nel gruppo sono stati trovati vestiti coprenti il volto. Questo comportamento ha disturbato l’ordine».