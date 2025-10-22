PsV-Napoli (6-2) tra i peggiori disastri calcistici degli azzurri

La notte fonda del Napoli si è consumata allo stadio del PSV Eindhoven, dove gli azzurri sono stati travolti per 6‑2 nella terza giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025‑26. I padroni di casa hanno messo in scena una prestazione perfetta dal punto di vista realizzativo, approfittando anche dell’espulsione al 76’ di Lorenzo Lucca.

Marcatori

30′ Scott McTominay (PSV)

34′ Alessandro Buongiorno (autogol, PSV)

39′ Ismael Saibari (PSV)

53′ Dennis Man (PSV)

79′ Dennis Man (PSV)

85′ Scott McTominay (PSV)

86′ Ricardo Pepi (PSV)

88′ Couhaib Driouech (PSV)

Espulsione

76′ Lorenzo Lucca (Napoli)

Statistiche della partita

Statistica PSV Eindhoven Napoli Tiri totali 18 10 Tiri in porta 8 2 Possesso palla 55% 45% Passaggi 391 286 Precisione passaggi 95% 91% Falli 11 8 Fuorigioco 2 1 Calci d’angolo 4 8

Cronaca

La partita prende rapidamente una piega a favore del PSV. Già al 30′ arriva l’uno‑zero con McTominay, che apre le marcature con freddezza. Poco dopo, al 34′, l’autorete di Buongiorno raddoppia per i padroni di casa, che al 39′ allargano il vantaggio con Saibari. Napoli appare spiazzato, incapace di rendersi pericoloso e di contenere la spinta degli olandesi.

Nel secondo tempo il Napoli entra con la speranza di una reazione, ma la situazione precipita. Al 53′ Dennis Man firma il quarto gol, lanciando il PSV in una gara in pieno controllo. La svolta decisiva arriva al 76′ con l’espulsione di Lucca per proteste: da quel momento il Napoli resta in inferiorità numerica e subisce il quinto gol al 79′ ancora ad opera di Man. Al minuto 85′ McTominay sigla la sua doppietta personale, al 86′ Pepi aggiunge un altro gol e, infine, al 88′ Driouech chiude il cerchio con un’impeccabile conclusione.

Il Napoli non riesce a qualificarsi alla partita, non produce tiri davvero pericolosi (solo 2 in porta) e subisce una pressione costante. Il PSV dal canto suo sfrutta al meglio ogni opportunità e domina sia nel possesso che nelle statistiche di passaggio, mostrando una superiorità netta.

Conclusione

Una sconfitta pesante che rappresenta un campanello d’allarme per il Napoli: la resa difensiva e la mancanza di incisività in attacco sono evidenti. Il cammino nella Champions League si complica e servirà una reazione immediata per evitare scenari poco favorevoli.

A cura di Giovanni Mirengo