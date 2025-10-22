Pallone d’oro africano 2025: Zambo c’è

Sono stati resi noti i dieci giocatori che concorreranno al Pallone d’oro africano 2025. E come spesso accade viene stilata la griglia dei possibili favoriti al trofeo. In pole, come scrive Tuttomercatoweb, c’è come sempre Mohamed Salah, classificatosi al quarto posto nel Pallone d’Oro e protagonista di una grande stagione con il Liverpool. Insieme a lui c’è l’ex interista Achraf Hakimi, sesto classificato invece all’ultimo Pallone d’Oro. Il terzino è reduce da una grande stagione con il Paris Saint-Germain campione d’Europa.

Fra i giocatori candidati non poteva mancare ovviamente Victor Osimhen oltre a Serhou

Guirassy autore di 38 reti e 9 assist in 50 partite l’anno scorso. A rappresentare l’Italia ci sarà André-Frank Zambo Anguissa del Napoli, reduce dalla conquista del suo secondo scudetto in tre anni con la maglia dei partenopei. Presente nell’elenco anche Iliman Ndiaye dell’Everton.

Chiudono la lista il centrocampista del Tottenham Pape Matar Sarr, Denis Bouanga del Los Angeles Fc, Fiston Mayele del Pyramids e Oussama Lamlioui del Berkane.

Nutrita anche la lista degli assenti a partire dal campione in carica Ademola Lookman passando per Antoine Semenyo del Bournemouth fino ad arrivare a Bryan Mbeumo, Yoane Wissa e Omar Marmoush, quest’ultimo protagonista di un grande inizio di stagione con l’Eintracht Francoforte.