Paganini: “Napoli senza armonia, De Bruyne voluto da De Laurentiis e ora pesa sulla squadra”

Il giornalista Paolo Paganini è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà. A seguire le sue parole

Factory della Comunicazione

Cosa lascia la sconfitta di ieri al Napoli?

“La questione che ruota attorno al mercato del Napoli è su chi ha deciso di prendere De Bruyne. Dal punto di vista tattico si pesta i piedi con Mc Tominay e poi anche gli esterni veri, incluso Lang, finiscono per giocare poco. Penso che l’operazione De Bruyne sia stata dettata soprattutto da De Laurentiis e ora questa situazione sta pesando. Il problema adesso è di gestione dello spogliatoio perché non c’è unità d’intenti e i nuovi non si sono intergati. Non c’è armonia e questo Conte lo ha avvertito”.

Fonte: TMW