Occasioni di mercato, spunta il nome di Alaba!

Uno degli assenti di lusso nel match di stasera tra Real Madrid e Juventus è David Alaba. Difensore austriaco, classe 1992, ex Bayern, è un giocatore di sicuro appeal ed esperienza che con il contratto in scadenza può diventare una occasione estiva anche per il Napoli.

Il 4 volte vincitore della Champions League ha visto in questa stagione il suo minutaggio ridursi estremamente sia per una serie di problematiche fisiche, che hanno condizionato in generale la sua carriera, sia per l’arrivo dell’ex Roma e Juventus Hujsen, preso proprio per sostuirlo, sui sui il Real ha fatto un grande investimento.

In situazioni normali il Real non avrebbe problemi a rinnovare il contratto di Alaba, ma visti i continui acciacchi fisici la dirigenza potrebbe decidere per il contrario e permettere quindi a numerosi top club europei di poterne approfittare.