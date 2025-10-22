NewsCalcioSlide

Napoli, notte da incubo da ricreare a Eindhoven”

Dopo il 6-2 subito dal PSV, Antonio Conte invita alla calma e parla di tempo e connessione, ma il Napoli è in crisi d’identità. Tra assenze pesanti e prestazioni sottotono, sabato contro l’Inter servirà una risposta vera.

By Diego Marino
0

Il Napoli crolla in Olanda e lascia dietro di sé più dubbi che certezze. Il 6-2 incassato dal PSV in Champions League segna uno dei momenti più difficili dell’era Conte, con una squadra irriconoscibile, fragile e priva di quella feroce compattezza che lo scorso anno l’aveva portata in alto.

Factory della Comunicazione

Antonio Conte, ai microfoni di Sky Sport, ha provato a mantenere il sangue freddo, ma tra ironia e amarezza ha fatto intendere che qualcosa si è inceppato.

«Io senza grinta in panchina? Sì sì, sicuramente il 6-2 è colpa mia che ero poco aggressivo. La prossima volta mi porto sgabello e frusta come un domatore di tigri», ha detto il tecnico con tono tagliente. Poi, più analitico: «Giocare in Europa ci ha portato a inserire nove giocatori nuovi, forse troppi. Queste cose non accadono per caso».

Conte ha poi ricordato il passato vincente: «L’anno scorso abbiamo vinto un campionato straordinario con pochissimi giocatori, tutti oltre i propri limiti. Avevamo compattezza».

Un concetto che torna anche nelle dichiarazioni più recenti, dove l’allenatore parla di “alchimia da ricreare”:

«Cercheremo di ritrovare quella dell’anno scorso, sapendo che ci sono tante nuove teste. Serve tempo per la giusta connessione».

Ma la verità è che il tempo stringe. Le assenze di uomini chiave come Højlund e Lobotka, unite ai recuperi affrettati di McTominay (autore dei due gol del Napoli),  hanno certamente pesato, ma non bastano a giustificare una disfatta di tali proporzioni.

Il Napoli appare svuotato mentalmente e fisicamente, e lo stesso Conte ammette la complessità del momento:

«Quando freno e parlo di stagione complessa non è per trovare scuse, ma perché vedo cose e situazioni che mi portano a pensarlo».

Ora, però, non c’è più spazio per analisi o parole. Sabato alle 18, al Maradona, arriva l’Inter in un match che può già indirizzare la stagione. Servirà il vero Napoli, quello che sa soffrire e reagire, quello che non teme di guardarsi allo specchio.

Perché dopo Eindhoven, non bastano più le giustificazioni: servono risposte, orgoglio e quella identità che Conte ha sempre preteso dalle sue squadre.

Diego Marino

Immagine generata con intelligenza artificiale. Testo e immagini riproducibili citando fonte e autore.

Potrebbe piacerti anche
News

L’invito della SSC Napoli ai tifosi azzurri

News

La Gazzetta – “Volano i quattro, serataccia per la squadra di…

News

La moviola – Siebert, sul rosso sbaglia Lucca è ingenuo

News

Gazzetta – Conte: “Conte: “Sarà un anno complesso. Il 6-2 non è…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.