Napoli-Inter, si opta per il giusto equilibrio ed il rientro di due pedine importanti

Dopo la sconfitta pesante per 6-2 ieri contro il PSV in Champions League, il Napoli dovrà pensare a preparare la sfida all’Inter, di sabato prossimo al Maradona. Il Corriere dello Sport scrive: “Sabato al Maradona, intanto, arriva l’Inter: secondo scontro diretto del campionato, contro una delle squadre più in forma della Serie in un momento del genere. Conte spera di recuperare Rrahmani e Hojlund, rispettivamente fuori dal Pisa e da Torino: le chance ci sono. Altri cambiamenti? «Finora siamo riusciti a trovare la giusta alchimia, e tutti avete elogiato la scelta dei quattro centrocampisti: tatticamente che dobbiamo cambiare? L’equilibrio trovato è quello migliore. Avere due esterni molto offensivi non ci darebbe equilibrio e non penso neanche sia giusto sacrificare uno dei centrocampisti in questo momento». Il focus si sposta sulla sua serata e sul suo atteggiamento, a detta di qualcuno piuttosto rassegnato in panchina. «Io cerco di aiutare sempre la squadra. Magari è stata anche colpa mia che ero meno aggressivo in panchina, perciò abbiamo perso 6-2». Ride. Ed è l’unica risata di una serata nera. La squadra rientrerà oggi a Napoli dopo aver trascorso un’altra notte olandese e poi comincerà subito a preparare la sfida con l’Inter”.

