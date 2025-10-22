Adnkronos News

Mattarella: “La locazione finanziaria è moltiplicatore per gli investimenti delle aziende”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – La locazione finanziaria e operativa "rappresenta uno strumento di grande valore per il finanziamento delle attività economiche, in particolare del sistema delle piccole e medie imprese italiane, costituendo un moltiplicatore e un acceleratore a sostegno degli investimenti delle aziende per innovare e crescere, sostenendo la trasformazione del tessuto produttivo verso standard di efficienza e sostenibilità più elevati". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato per l'apertura dell'edizione 2025 del Salone del Leasing, in corso a Milano. "In occasione della nuova edizione del Salone del Leasing mi è grato esprimere a operatori e partecipanti i migliori auguri di buon lavoro per un sempre maggior contributo alla crescita dell’economia italiana" ha poi concluso Mattarella. 
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Fastweb down oggi, problemi 22 ottobre

Adnkronos News

Stefano Cucchi morto 16 anni fa, la sorella Ilaria torna nel reparto protetto del…

Adnkronos News

Andrea Delogu e Nikita Perrotti, è nato l’amore? Lei rompe il silenzio

Adnkronos News

Casa, il piano del governo: prezzi calmierati per giovani coppie

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.