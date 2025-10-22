Lukaku e Mertens presenti alla disfatta di Eindhoven

Il Napoli ha giocato ieri la terza gara di Champions League contro il PSV Eindhoven, perdendo per 6-2, e ad assistere alla gara sugli spalti c’erano anche l’ex azzurro Dries Mertens e l’attaccante Romelu Lukaku. Il Corriere dello Sport scrive: “Una sconfitta tremenda. Da brividi. Al cospetto di due tifosi speciali in tribuna: Dries Mertens e Romelu Lukaku. Entrambi al Philips Stadion, entrambi impietriti. Big Rom era anche passato in hotel a salutare i compagni, ma in questo momento va così. E Antonio Conte, non si nasconde e va giù tutto d’un fiato. «Sicuramente c’è delusione, ma quando capitano queste situazioni, beh, non capitano mai per caso: ci dobbiamo rimettere tutti in gioco, io per primo. E dovremo essere bravi a capitalizzare quello che è successo a Eindhoven per cercare di invertire quella tendenza che alcune volte non mi ha fatto proprio impazzire. Dobbiamo farci un bagno di umiltà, i vecchi devono alzare i giri così come i nuovi. Il bene del Napoli deve tornare ad essere la priorità»”.

