Lang su Conte: “Gli ho parlato solo una volta”

By Simona Marra
Non bastava la sconfitta. I problemi, per il Napoli, potrebbero allargarsi dopo le dichiarazioni post partita di Noa Lang, tra i protagonisti del match di ieri sera contro il Psg Eindhoven. La squadra da cui il Napoli l’aveva acquistato in estate.

L’esterno olandese, come scrive Il Mattino, ha parlato del suo momento in campo, dei pochi minuti a disposizione, del rapporto soprattutto con Conte: «Devo accettare la situazione così com’è al momento. Non ho altra scelta. Se parlo con l’allenatore? No, non così tanto. Gli ho parlato una volta» ha detto nella sua intervista post gara con Ziggo Sport.
È entrato nella ripresa, ieri sera a Eindhoven, ma non è bastato. Ovvio, però, che tutti i riflettori oggi siano accesi sul rendimento complessivo: «Dobbiamo parlare della squadra, non dei singoli giocatori. È pericoloso per la nostra stagione» ha completato Lang prima di rimettersi in viaggio con i compagni per fare ritorno a Napoli.
