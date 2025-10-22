La moviola – Siebert, sul rosso sbaglia Lucca è ingenuo

Ci teniamo un piccolo dubbio, che davvero abbia voluto segnalare all’arbitro il tocco di testa di Obispo con il quale era venuto a contatto (regolare) e che dunque era angolo. L’ingenuità di Lucca, però, è stata grossa, se voleva spiegare la dinamica dell’azione c’erano mille altri modi che piantarsi l’indice della mano sinistra tante volte sulla tempia. Siebert ( Il Cds vota 6) fra l’altro era proprio lì, i comportamenti sbagliati a livello Uefa sono sempre puniti (mica siamo in Italia….). E’ l’episodio della notte dell’arbitro tedesco, che si giocherà con Zwayer un posto ai Mondiali (a meno che Collina non ne voglia portare due).

INGENUO

Lucca lotta con Obispo, finisce a terra, l’arbitro indica una trattenuta di Lucca e fischia fallo alla difesa, l’attaccante azzurro si batte la tempia con il dito, gesto noto in tutto il mondo, come a dire: sei matto. Anche la giustificazione (se è quella),,ovvero di aver preso il pallone di testa non c’entra con il fischio (trattenuta). Rosso.

REGOLARE

S ul gol di Saibari, c’è un episodio in area del PSV: l’entrata di Schouten, però, è sul pallone e non su Lucca, anticipato, corretto fa proseguire: l’APP è regolare. Ok anche l’1-1: non c’è fallo di Til su Buongiorno.

ANNULLATO

Ok annullare il gol di Saibari: cross di Man, è oltre il sinistro di Buongiorno, che pure è largo.

VAR: Dingert 6,5

Facile overrule.