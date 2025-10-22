La Juve Stabia scossa, in dubbio la partita con il Bari

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista de “Il Mattino” Gaetano D’Onofrio. Di seguito le se dichiarazioni:

“Una notizia che ha scosso l’ambiente di Castellammare. L’infiltrazione del clan D’Alessandro nelle attività logistiche non dovrebbe incidere sulle vicende della squadra. La Juve Stabia non dovrebbe correre rischi particolari, e mi riferisco a squalifiche o penalizzazioni in classifica.

Provvedimenti simili sono stati presi anche per altri club del meridione, e non ci sono state conseguenze dal punto di vista sportivo. Ora si attende la posizione del club. Dovrebbe slittare la gara del turno infrasettimanale col Bari della prossima settimana. Bisogna riorganizzare la biglietteria e l’organizzazione generale dalle infiltrazioni camorristiche. Non dovrebbero essere problemi, invece, per la trasferta di Padova”.