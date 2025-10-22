NewsCalcioSu X.com

La Juve Stabia scossa, in dubbio la partita con il Bari

By Simona Marra
0

 A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista de “Il Mattino” Gaetano D’Onofrio. Di seguito le se dichiarazioni:

 

Factory della Comunicazione

Una notizia che ha scosso l’ambiente di Castellammare. L’infiltrazione del clan D’Alessandro nelle attività logistiche non dovrebbe incidere sulle vicende della squadra. La Juve Stabia non dovrebbe correre rischi particolari, e mi riferisco a squalifiche o penalizzazioni in classifica.

Provvedimenti simili sono stati presi anche per altri club del meridione, e non ci sono state conseguenze dal punto di vista sportivo. Ora si attende la posizione del club. Dovrebbe slittare la gara del turno infrasettimanale col Bari della prossima settimana. Bisogna riorganizzare la biglietteria e l’organizzazione generale dalle infiltrazioni camorristiche. Non dovrebbero essere problemi, invece, per la trasferta di Padova”.

Potrebbe piacerti anche
News

Psv-Napoli, McTominay: “Dobbiamo liberarci dalle emozioni”

Calcio

UFFICIALE, Serie B: gli arbitri designati per la 9°giornata

News

Il Napoli non è primo! Lo 0-7 dei bianconeri nel ’58 resta il peggior ko di…

Calcio

Il ko è ingiustificabile, ma non ci sarebbe stato con Lobo e Amir

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.