Kvara fu segnalato a De Laurentiis jr, Cristian Zaccardo ricostruisce la trattativa

Chi portò Kvaratskhelia a Napoli? Cristian Zaccardo, agente italiano del campione georgiano che nello scorso gennaio si è trasferito al Paris St. Germain per 70 milioni, ha ricostruito quella operazione di mercato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, rivelando di aver fatto il nome di Kvicha a Edoardo De Laurentiis, vicepresidente del Napoli e da sempre dirigente accompagnatore della squadra.Zaccardo, campione del mondo con la Nazionale 19 anni fa a Berlino, spiega il suo avvicinamento a Kvara: «Nel febbraio 2021 incontrai il suo entourage a Mosca. Edoardo De Laurentiis mi chiese di suggerirgli due giocatori in grado di fare la differenza e gli feci i nomi di Moises Caicedo e di Kvaratskhelia.Scelsero di trattare il georgiano. Direi che è andata bene».Kvaratskhelia, acquistato a 11 milioni nel 2022, è stato con Victor Osimhen il protagonista del terzo scudetto. Nel gennaio scorso, non avendo rinnovato il contratto col Napoli e potendosi svincolare facendo scattare l’articolo 17 del regolamento Fifa per i calciatori (come ha recentemente ricordato il presidente Aurelio De Laurentiis), è stato ceduto al club che avrebbe poi vinto il titolo di campione d’Europa.

Fonte: Il Mattino